Путин обсудил с папой римским защиту христиан в Сирии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин рассказал, что на встрече с папой римским Франциском обсуждалась защита христиан на Ближнем востоке и гуманитарная помощь в Сирии.

Об этом президент рассказал на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров, прошедших в четверг.

Он отметил, что обсуждались также вопросы развития отношений России и Ватикана, в том числе сотрудничество в культуре, образовании и здравоохранении.

"Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога", - сказал Путин.

Беседа президента РФ с главой католической церкви продлилась час. По ее завершении они обменялись подарками: Франциск подарил гостю гравюру с изображением Площадь Святого Петра, Путин преподнес ему в ответ икону с апостолами Петром и Павлом.