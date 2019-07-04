Поиск

Путин обсудил с папой римским защиту христиан в Сирии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин рассказал, что на встрече с папой римским Франциском обсуждалась защита христиан на Ближнем востоке и гуманитарная помощь в Сирии.

Об этом президент рассказал на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров, прошедших в четверг.

Он отметил, что обсуждались также вопросы развития отношений России и Ватикана, в том числе сотрудничество в культуре, образовании и здравоохранении.

"Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога", - сказал Путин.

Беседа президента РФ с главой католической церкви продлилась час. По ее завершении они обменялись подарками: Франциск подарил гостю гравюру с изображением Площадь Святого Петра, Путин преподнес ему в ответ икону с апостолами Петром и Павлом.

Владимир Путин папа римский Италия

Новости по теме

Новости

Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

Премьер Италии рассказал, что всякий раз грустит из-за продления санкций против РФ

Что произошло за день: четверг, 4 июля

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Путин и папа римский Франциск беседовали ровно час

Путин и папа римский Франциск беседовали ровно час

Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20

Путин и папа римский Франциск встретятся в "прямом эфире"

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Генпрокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку госпереворота

Генпрокуратура Грузии квалифицировала штурм парламента как попытку госпереворота
Российско-украинский газовый конфликт

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

В Минске заявили, что убившие женщину фейерверки были куплены в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');