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Погибшие в Баренцевом море подводники представлены к госнаградам

Погибшие в Баренцевом море подводники представлены к госнаградам
Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении погибших на глубоководном аппарате моряков-подводников.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, решено посмертно присвоить звание Героя Российской Федерации капитанам первого ранга Воскресенскому Андрею Владимировичу, Опарину Денису Александровичу и Сомову Константину Юрьевичу, а также капитану второго ранга Соловьеву Дмитрию Александровичу, говорится в тексте документа, распространенном пресс-службой Кремля.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Орденом Мужества посмертно награждены капитаны первого ранга Абанкин Владимир Леонидович, Данильченко Сергей Петрович, Долонский Денис Владимирович, Иванов Константин Анатольевич и Филин Николай Иванович, капитан второго ранга Авдонин Александр Валерьевич, капитаны третьего ранга Кузьмин Виктор Сергеевич и Сухиничев Владимир Геннадьевич, а также подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич и капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

1 июля 14 моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Выжили четверо моряков.

В Минобороны сообщили, что аппарат, на котором они находились, предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России. Вся информация о типе аппарата, а также о характере задач, которые он выполнял, не будет раскрыта, так как составляет гостайну. Тем не менее, Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что экипаж смог защитить находившуюся на борту ядерную установку, и она не пострадала.

Баренцево море Владимир Путин

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