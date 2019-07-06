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В Ингушетии арестовали тетю девочки по подозрению в ее жестоком избиении

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 35-летней жительницы Ингушетии, подозреваемой в нанесении тяжелых травм семилетней девочке, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как отметил собеседник агентства, подозреваемая заключена под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена девочка с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки. Выяснилось, что мать ребенка живет отдельно, а отца еще не нашли.

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По данному факту СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Тетя девочки была направлена на обследование в психоневрологический диспансер.

В Ингушетии у семьи, где истязали ребенка, изъяли двух родных детей.

Как сообщила в субботу журналистам уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева, медикам удалось спасти сильно травмированную руку девочки, которую накануне вечером доставили в институт Леонида Рошаля в Москве.

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