Поиск

Суд впервые разрешил прочитать дело нереабилитированного родственника

Выяснилось, что документы из архива МВД теряют секретность через 75 лет после создания

Суд впервые разрешил прочитать дело нереабилитированного родственника
Бутовский расстрельный полигон, 1990 год
Фото: Валерий Христофоров/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ впервые разрешил Георгию Шахету, родственнику репрессированного, ознакомиться с документами дела, сообщил в субботу "КоммерсантЪ".

Георгий Шахет захотел прочитать документы дела своего деда Павла Заботина, расстрелянного в 1933 году за хищение государственного имущества – материала для строительства мостов. Решение по делу Заботина вынес суд-тройка НКВД через две недели после ареста.

Шахет продолжает свои попытки с 2017 года, обнаружив имя деда в списках жертв репрессий на сайте "Мемориала". МВД отказывает ему, поскольку при пересмотре дела суд не реабилитировал его деда. Государственные органы в таких случаях ссылаются на приказ Министерства культуры, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года №375/584/352, где сказано, что по нереабилитированным гражданам выдаются справки о результатах пересмотра.

В суде Шахету помогали юристы "Мемориала" и правозащитной группы "Команда 29". По их словам, на документы из архива МВД распространяется закон "Об архивном деле", по которому можно получить доступ к ним через 75 лет после создания.

С 1992 года отказы в реабилитации получили более миллиона человек. Как правило, это осужденные по общеуголовным, а не политическим статьям.

По мнению юриста "Команды 29" Анны Фоминой, этот случай может стать прецедентом и открыть путь к удовлетворению других подобных исков.

репрессии Верховный суд Георгий Шахет

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июня

Право IKEA на землю в Химках оспорят в суде

USAID подготовило концепцию противодействия России

Разработчик катамарана прокомментировал аварию под Джубгой

Задержан сбежавший капитан катамарана, перевернувшегося в Черном море

Источник назвал причину опрокидывания катамарана в Черном море

Капитан перевернувшегося близ Джубги катамарана скрылся

Основатель "Тольяттиазота" Махлай заочно приговорен к 9 годам лишения свободы

Основатель "Тольяттиазота" Махлай заочно приговорен к 9 годам лишения свободы

Что произошло за день: пятница, 5 июля

Владелец перевернувшегося в Черном море катамарана задержан

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');