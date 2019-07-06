Суд впервые разрешил прочитать дело нереабилитированного родственника

Выяснилось, что документы из архива МВД теряют секретность через 75 лет после создания

Бутовский расстрельный полигон, 1990 год Фото: Валерий Христофоров/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ впервые разрешил Георгию Шахету, родственнику репрессированного, ознакомиться с документами дела, сообщил в субботу "КоммерсантЪ".

Георгий Шахет захотел прочитать документы дела своего деда Павла Заботина, расстрелянного в 1933 году за хищение государственного имущества – материала для строительства мостов. Решение по делу Заботина вынес суд-тройка НКВД через две недели после ареста.

Шахет продолжает свои попытки с 2017 года, обнаружив имя деда в списках жертв репрессий на сайте "Мемориала". МВД отказывает ему, поскольку при пересмотре дела суд не реабилитировал его деда. Государственные органы в таких случаях ссылаются на приказ Министерства культуры, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года №375/584/352, где сказано, что по нереабилитированным гражданам выдаются справки о результатах пересмотра.

В суде Шахету помогали юристы "Мемориала" и правозащитной группы "Команда 29". По их словам, на документы из архива МВД распространяется закон "Об архивном деле", по которому можно получить доступ к ним через 75 лет после создания.

С 1992 года отказы в реабилитации получили более миллиона человек. Как правило, это осужденные по общеуголовным, а не политическим статьям.

По мнению юриста "Команды 29" Анны Фоминой, этот случай может стать прецедентом и открыть путь к удовлетворению других подобных исков.