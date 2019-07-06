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Подозреваемую в истязаниях ингушской девочки проверят на наркотики

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Жительницу Ингушетии, подозреваемую в избиении семилетней племянницы, направили на обследование в психоневрологический диспансер, сообщила "Интерфаксу" уполномоченная по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева.

Накануне вечером девочку доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве.

"Несмотря на такие страшные травмы, девочка ведет себя очень ласково, тянется к людям, со всеми общается. Семья, в которой она проживала, не имела постоянного места жительства, поэтому не состояла в списках органов опеки как малообеспеченная. По этой же причине девочки не было в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – отметила омбудсмен.

По ее словам, перед вылетом в Москву следователи сообщили, что маму девочки нашли, ее допрашивают. А отец, со слов тети девочки, уехал на заработки в другой регион. Сама тетя отрицает свою вину в произошедшем.

Ранее сообщалось, что 4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами. СУ СКР возбудило уголовное дело по этому факту. Главной подозреваемой в избиении считают тетю девочки.

Ингушетия

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