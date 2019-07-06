Врачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Медикам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней девочки из Ингушетии, доставленной накануне вечером в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москву, сообщила в субботу журналистам уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева.

"Я только что из реанимации, где сейчас находится Аиша. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов", - сказала омбудсмен.

По ее словам, девочка может пробыть в специализированной клинике от одного до двух месяцев.

4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена девочка с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки. Выяснилось, что мать ребенка живет отдельно, а отца еще не нашли.

По данному факту СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Тетя девочки была направлена на обследование в психоневрологический диспансер.

В Ингушетии у семьи, где истязали ребенка, изъяли двух родных детей.