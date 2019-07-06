Поиск

Врачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Медикам удалось спасти сильно травмированную руку семилетней девочки из Ингушетии, доставленной накануне вечером в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москву, сообщила в субботу журналистам уполномоченный по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева.

"Я только что из реанимации, где сейчас находится Аиша. Она была под наркозом, но уже приходит в себя. Ей уже сделали перевязку. Врачи сказали, что на 100% одну руку они уже ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов", - сказала омбудсмен.

По ее словам, девочка может пробыть в специализированной клинике от одного до двух месяцев.

В РоссииПолиция в Ингушетии занялась поисками отца жестоко избитой семилетней девочкиЧитать подробнее

4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена девочка с множественными ушибами и травмами. Как оказалось, она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки. Выяснилось, что мать ребенка живет отдельно, а отца еще не нашли.

По данному факту СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Тетя девочки была направлена на обследование в психоневрологический диспансер.

В Ингушетии у семьи, где истязали ребенка, изъяли двух родных детей.

Ингушетия Москва Аиша

Новости по теме

Новости

Проблему багажа в "Шереметьево" собрались решать наймом дополнительных людей

Проблему багажа в "Шереметьево" собрались решать наймом дополнительных людей

Капитан потерпевшего крушение в Черном море катамарана не имел лицензии

В Москве американскую концепцию противодействия Кремлю сочли злобной пропагандой

В Москве американскую концепцию противодействия Кремлю сочли злобной пропагандой

Кузнецова призвала не впадать в крайности в вопросе о смартфонах в школах

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катамаране

Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катамаране

На перевернувшемся под Джубгой катамаране находились четыре ребенка

Иркутские власти оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Иркутские власти оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей

Восстановление Иркутской области после паводка обойдется в 18,5 млрд рублей

Восстановление Иркутской области после паводка обойдется в 18,5 млрд рублей

Подозреваемую в истязаниях ингушской девочки проверят на наркотики

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');