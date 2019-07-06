Восстановление Иркутской области после паводка обойдется в 18,5 млрд рублей

Подтопленный жилой дом в районе разлива реки Ия в Тулуне. Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Затраты госбюджета на восстановление инфраструктуры и жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области могут составить порядка 18,5 млрд рублей, сообщил журналистам в субботу зампред правительства РФ Виталий Мутко.

Ранее губернатор региона Сергей Левченко заявлял, что материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей.

По оценкам Мутко, примерно 8,5 млрд рублей пойдет на социальную и инженерную инфраструктуру, обеспечение пострадавших жильем обойдется еще в 10 млрд рублей. Всего, по первым оценкам, жилья лишились 3,5 тыс. семей. Эти цифры вице-премьер озвучил по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

К 9 июля власти определятся с обеспечением пострадавших жильем: строить новые дома или проводить капитальный ремонт. Люди получат жилищные сертификаты, которые также позволят при желании переехать в другой район области.

Мутко пообещал, что построенное с нуля жилье по площади будет "не ниже социальной нормы". Строить будут будут вне зоны затопления.

В результате разлива рек от мощного паводка в Иркутской области пострадали 103 населенных пункта. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Известно о 22 погибших, президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.