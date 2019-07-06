Поиск

Что произошло за день: суббота, 6 июля

Миллиардный ущерб в Иркутске, взрыв во Флориде и крестины в Лондоне

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иркутские власти оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей. В эту сумму вошли и затраты на новое жилье, и стоимость восстановления дорог. При этом прибывший в регион вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что затраты госбюджета на восстановление инфраструктуры и жилья составят порядка 18,5 млрд рублей.

- В Ингушетии арестовали женщину, подозреваемую в жестоком избиении племянницы. 35-летняя родственница пострадавшей заключена под стражу на два месяца. Подозреваемую также проверят на наркотики. Семилетняя девочка сейчас находится в Москве, врачи НИИ детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля смогли спасти ее травмированную руку.

- Выяснилось, что на перевернувшемся накануне в Черном море катамаране находились 55 человек. Его вместимость - 11 человек. Как рассказал представитель следствия, среди пассажиров было 12 детей. Основной версией произошедшего остается перегруз судна. Капитан не имел лицензии на перевозку пассажиров.

- Погибших в Баренцевом море моряков похоронили в Петербурге, на Серафимовском кладбище.

- В Лондоне крестили сына принца Гарри и его жены Меган. Королева Елизавета II крестины правнука Арчи пропустила, имена крестных родителей не называются.

- Взрыв произошел в торговом центре во Флориде. Число пострадавших и характер ранений не называется, возможной причиной ЧП называют взрыв газа.

Новости по теме

Новости

В Ингушетии арестовали тетю девочки по подозрению в ее жестоком избиении

Геннадий Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия

Геннадий Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия

Врачи спасли руку жестоко избитой ингушской девочки

Проблему багажа в "Шереметьево" собрались решать наймом дополнительных людей

Проблему багажа в "Шереметьево" собрались решать наймом дополнительных людей

Капитан потерпевшего крушение в Черном море катамарана не имел лицензии

В Москве американскую концепцию противодействия Кремлю сочли злобной пропагандой

В Москве американскую концепцию противодействия Кремлю сочли злобной пропагандой

Кузнецова призвала не впадать в крайности в вопросе о смартфонах в школах

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море моряков

Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катамаране

Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катамаране

На перевернувшемся под Джубгой катамаране находились четыре ребенка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');