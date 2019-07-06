Что произошло за день: суббота, 6 июля

Миллиардный ущерб в Иркутске, взрыв во Флориде и крестины в Лондоне

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иркутские власти оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей. В эту сумму вошли и затраты на новое жилье, и стоимость восстановления дорог. При этом прибывший в регион вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что затраты госбюджета на восстановление инфраструктуры и жилья составят порядка 18,5 млрд рублей.

- В Ингушетии арестовали женщину, подозреваемую в жестоком избиении племянницы. 35-летняя родственница пострадавшей заключена под стражу на два месяца. Подозреваемую также проверят на наркотики. Семилетняя девочка сейчас находится в Москве, врачи НИИ детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля смогли спасти ее травмированную руку.

- Выяснилось, что на перевернувшемся накануне в Черном море катамаране находились 55 человек. Его вместимость - 11 человек. Как рассказал представитель следствия, среди пассажиров было 12 детей. Основной версией произошедшего остается перегруз судна. Капитан не имел лицензии на перевозку пассажиров.

- Погибших в Баренцевом море моряков похоронили в Петербурге, на Серафимовском кладбище.

- В Лондоне крестили сына принца Гарри и его жены Меган. Королева Елизавета II крестины правнука Арчи пропустила, имена крестных родителей не называются.

- Взрыв произошел в торговом центре во Флориде. Число пострадавших и характер ранений не называется, возможной причиной ЧП называют взрыв газа.