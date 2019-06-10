Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Необходимость заместить иностранные композитные материалы в МС-21 не стала серьезной проблемой для реализации проекта, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"На год примерно (отодвинут - ИФ). Они (композитные материалы - ИФ) не будут являться серьезным препятствием, думаю, что мы скоординируем все планы по производству собственных композитов", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о проблеме с композитными материалами.

"Будет больше держать завершение сертификационных испытаний, хотя три самолета летают. Риски всегда есть: погодные условия, еще что-то, достаточно большое количество полетов надо сделать, чтобы сертифицировать самолет по всем правилам: российским и международным", - сказал вице-премьер.

В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения Соединенными Штатами Америки поставок композитных материалов, которые заменят продукцией российского производства.

Перед этим "Коммерсантъ" сообщил о том, что санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для МС-21. Компоненты для композитов поставлялись из США и Японии, однако недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.