Экс-главу волгоградского СК будут судить за теракт у дома губернатора

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Дело экс-главы управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева и местного бизнесмена Владимира Зубкова, обвиняемых в теракте – попытке в 2016 году поджечь стену дома губернатора этого региона, поступило в Южный окружной военный суд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Им инкриминируется п."а" ч.2 ст.205 УК РФ (теракт), Музраев также обвиняется в незаконном хранении оружия и злоупотреблении должностными полномочиями.

16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные пытались поджечь стену дома, принадлежащего губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Были задержаны три участника поджога, они получили от 6,5 до 8 лет колонии строгого режима.

В июне 2019 года по этому же делу был задержан и арестован экс-глава волгоградского управления СКР Музраев, а также местный бизнесмен Зубков. Музраеву предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, он вину не признает. Также по этому делу проходит криминальный авторитет Евгений Ремезов, ФСБ задержала его в мае 2019 года.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев возглавлял волгоградское управление СКР с 2011 года по декабрь 2018 года.