Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Экс-главу волгоградского СК будут судить за теракт у дома губернатора

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Дело экс-главы управления СК по Волгоградской области Михаила Музраева и местного бизнесмена Владимира Зубкова, обвиняемых в теракте – попытке в 2016 году поджечь стену дома губернатора этого региона, поступило в Южный окружной военный суд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Им инкриминируется п."а" ч.2 ст.205 УК РФ (теракт), Музраев также обвиняется в незаконном хранении оружия и злоупотреблении должностными полномочиями.

В РоссииЭкс-главе волгоградского СК продлили срок ареста по ходатайству на имя другого фигурантаЭкс-главе волгоградского СК продлили срок ареста по ходатайству на имя другого фигурантаЧитать подробнее

16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные пытались поджечь стену дома, принадлежащего губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Были задержаны три участника поджога, они получили от 6,5 до 8 лет колонии строгого режима.

В июне 2019 года по этому же делу был задержан и арестован экс-глава волгоградского управления СКР Музраев, а также местный бизнесмен Зубков. Музраеву предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, он вину не признает. Также по этому делу проходит криминальный авторитет Евгений Ремезов, ФСБ задержала его в мае 2019 года.

Генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев возглавлял волгоградское управление СКР с 2011 года по декабрь 2018 года.

СКР Волгоградская область Михаил Музраев Андрей Бочаров

Новости по теме

Новости

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"

Специалисты примут решение о возможности прививать беременных "Спутником V"
Пандемия коронавируса

Количество заболевших коронавирусом в РФ выросло на 30% за неделю

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор

Госдума 7-го созыва: изменение Конституции и регулирование интернета. Обзор
Пандемия коронавируса

В Петербурге кладут в больницы с COVID-19 по 850 человек в сутки

Роскомнадзор ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPN

Роскомнадзор ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPN

Американец получил срок за посредничество во взятке экс-помощнице Дворковича

Путин назвал Байдена профессионалом, который ничего не пропускает

Путин назвал Байдена профессионалом, который ничего не пропускает
Пандемия коронавируса

Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации

Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации
Пандемия коронавируса

Кремль заверил, что речи о тотальной обязательной вакцинации не идет

Должникам разрешили сохранять прожиточный минимум при списании негосударственных долгов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');