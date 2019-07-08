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Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.

Ходатайство сегодня рассмотрит Басманный суд Москвы.

Следствие также попросило продлить сроки ареста другим фигурантам "дела Baring Vostok": партнерам фонда Филиппу Дельпалю и Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, гендиректору НАО "Первое коллекторское бюро" Максиму Владимирову и бывшему председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву (последний, как и Калви, находится под домашним арестом, все остальные - в СИЗО).

Калви и остальных фигурантов обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Майкл Калви Baring Vostok

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