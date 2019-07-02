Поиск

В банке "Восточный" нашли замену Калви во главе совета директоров

Председателем совета стала вице-президент компании "Глобал финанс" Светлана Труханович

В банке "Восточный" нашли замену Калви во главе совета директоров
Майкл Калви
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Председателем совета директоров банка "Восточный" избрана вице-президент инвестиционно-финансовой компании "Глобал финанс" Светлана Труханович, говорится в сообщении банка.

Новый состав совета директоров был избран в конце июня на годовом собрании акционеров "Восточного". Компания "Финвижн Холдингс" голосовала с учетом 9,99% акций, списанных по решению суда в ее пользу со счета Evison Holdings.

В совет директоров избраны девять человек: президент "Опоры России" Александр Калинин, член генерального совета общественной организации "Деловая Россия" - миноритарий "Восточного" Юрий Данилов, бывший основной акционер Юниаструм банка Артем Аветисян, бывшие топ-менеджеры Юниаструм банка Шерзод Юсупов (владеет 4,4% "Восточного") и Труханович, а также четыре представителя Evison Holdings - миноритарии "Восточного" Григорий Жданов, Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин.

Ранее совет директоров возглавлял основатель и старший партнер фондов Baring Vostok Майкл Калви, который был избран на эту должность в январе текущего года. До этого он уже занимал этот пост до объединения "Восточного" с Юниаструм банком - с мая 2013 года по ноябрь 2014 года.

В феврале 2019 года четыре представителя Baring Vostok - основатель Майкл Калви, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин,а также генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению Шерзода Юсупова. Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Восточный Светлана Труханович

Новости по теме

Новости

Суд признал банкротом производителя индюшатины "Евродон"

Суд признал банкротом производителя индюшатины "Евродон"

Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

Страны не-ОПЕК присоединились к продлению сделки по ограничению добычи нефти

Московское метро сообщило о сбое с автоматами по продаже билетов

"НОВАТЭК" допустил, что Mitsui и JOGMEG найдут партнера для покупки доли в "Арктик СПГ 2"

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

Россиян предупредили о подорожании мяса на 10%

В турецком порту взорвался итальянский танкер

Сменился генеральный директор "Транснефть-Дружбы"

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

Минтранс обещал урегулировать разногласия с Чехией в самые сжатые сроки

Источник сообщил об отказе Czech Airlines в постоянном допуске к транссибирским перелетам

Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');