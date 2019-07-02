В банке "Восточный" нашли замену Калви во главе совета директоров

Председателем совета стала вице-президент компании "Глобал финанс" Светлана Труханович

Майкл Калви Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Председателем совета директоров банка "Восточный" избрана вице-президент инвестиционно-финансовой компании "Глобал финанс" Светлана Труханович, говорится в сообщении банка.

Новый состав совета директоров был избран в конце июня на годовом собрании акционеров "Восточного". Компания "Финвижн Холдингс" голосовала с учетом 9,99% акций, списанных по решению суда в ее пользу со счета Evison Holdings.

В совет директоров избраны девять человек: президент "Опоры России" Александр Калинин, член генерального совета общественной организации "Деловая Россия" - миноритарий "Восточного" Юрий Данилов, бывший основной акционер Юниаструм банка Артем Аветисян, бывшие топ-менеджеры Юниаструм банка Шерзод Юсупов (владеет 4,4% "Восточного") и Труханович, а также четыре представителя Evison Holdings - миноритарии "Восточного" Григорий Жданов, Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин.

Ранее совет директоров возглавлял основатель и старший партнер фондов Baring Vostok Майкл Калви, который был избран на эту должность в январе текущего года. До этого он уже занимал этот пост до объединения "Восточного" с Юниаструм банком - с мая 2013 года по ноябрь 2014 года.

В феврале 2019 года четыре представителя Baring Vostok - основатель Майкл Калви, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин,а также генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев были арестованы в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению Шерзода Юсупова. Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).