Медведев отправил в отставку главу государственного мусорного оператора

По данным "Ведомостей", Дениса Буцаева может сменить Михаил Мень

Гендиректор РЭО Денис Буцаев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно снял с должности гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО) Дениса Буцаева. Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Буцаев возглавил организацию в феврале 2019 года, до этого он работал в правительстве Подмосковья - был министром инвестиций и инноваций, а затем вице-премьером.

Ранее в ноябре в Минприроды сменился куратор мусорной реформы. Из ведомства ушел замминистра Владимир Логинов, его полномочия получил Константин Румянцев.

РЭО был создан в январе 2019 года по указу президента Владимира Путина для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и полезного использования. Система предусматривает, что вывозом, обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов будут заниматься региональные мусорные операторы.

Оператор должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.

Также он занимается распределением денег на проекты по работе с мусором, может предоставлять финансовые гарантии инвестпроектам, выпускать облигации и покупать акции и владеть долями в мусорных проектах. РЭО имеет право и на операции с участками земли для строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий.

Оборот РЭО может достигать 75 млрд рублей в год.

По данным "Ведомостей", возглавить РЭО может бывший министр строительства Михаил Мень.

По словам источника издания, близкого к РЭО, Буцаеву не объяснили причину отставки. Газета отмечает, что мусорная реформа столкнулась со множеством проблем, в том числе с массовыми неплатежами за вывоз мусора.

С 22 ноября в офисе РЭО в башне "Федерация" в Москве был отключен интернет из-за долгов и неуплаты, также там отключили лифты и был ограничен доступ сотрудников в помещения, говорили источники газеты.