В Минкомсвязи предложили отказаться от назначения единого оператора дорожных камер

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков после консультаций с участниками рынка уведомил руководство правительства о нецелесообразности назначения единственного оператора по установке дорожных камер, сообщил он журналистам в понедельник.

Свою точку зрения министр объяснил тем, что "рынок очень конкурентный с хорошей динамикой, быстро развивается, быстро снижается стоимость благодаря конкуренции",- сказал Носков. Он уточнил, что предложения будут переданы вице-премьеру Максиму Акимову.

В середине июня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на правительственную телеграмму Носкова главам регионов сообщила, что все работы, связанные с установкой новых дорожных камер, будет выполнять дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания "ГЛОНАСС БДД". Соответствующее распоряжение, по данным издания, готовит правительство России в лице Минкомсвязи.

Тогда газета привела и предложенные регионам тарифы: 150-250 рублей за одно штрафное постановление и 65-90 тысяч рублей за аренду комплекса в течение месяца.

По данным издания, на дорогах действует 12 тысяч стационарных и 3 800 мобильных комплексов. В нескольких регионах власти заключили 10-12-летние концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер, инвестиции возвращаются за счет оплаченных штрафов. Среди инвесторов - "Ростелеком", Vessolink, "Ситроникс", "МВС Групп" и другие компании.

Газета писала, что такая схема вызывает негативную реакцию водителей, по мнению которых частные компании зарабатывают на участниках движения.