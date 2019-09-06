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В правительстве выступили против создания единого оператора дорожных камер в РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство на собирается директивно определять вводить единого оператора дорожных камер и выступает против монополии на этом рынке, заявил вице-премьер Максим Акимов. Он сказал это в кулуарах ВЭФ-2019.

По оценке чиновника, рынок операторов дорожных камер довольно насыщен, на нем больше сорока игроков, производство "глубоко локализовано" внутри страны.

В июне министр связи Константин Носков по поручениям президента Владимира Путина и Акимова разослал в регионы телеграмму о скором назначении ООО "ГЛОНАСС БДД" ("дочка" "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС") единственным "исполнителем закупок работ, услуг", связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием. В июле, после консультаций с участниками рынка, Носков сообщил правительству, что назначение единственного оператора по установке камер признано нецелесообразным, писал "Коммерсантъ".

Максим Акимов Минсвязи ГЛОНАСС Ростех

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