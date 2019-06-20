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"Дочка" "Ростеха" и "ГЛОНАССа" станет оператором дорожных камер

По данным "Ъ", инициатива правительства вызвала удивление в Минтрансе, Минкомсвязи и Минэкономразвития

"Дочка" "Ростеха" и "ГЛОНАССа" станет оператором дорожных камер
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит распоряжение, по которому установкой новых дорожных камер будет заниматься дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС" - компания ГЛОНАСС БДД, пишет в четверг газета "Коммерсантъ".

Информация о едином поставщике содержится в телеграмме главам регионов, подписанной руководителем Минкомсвязи Константином Носковым. Компания была создана для разработки автоматизированной системы контроля и повышения безопасности на дорогах. В базе kartoteka.ru содержится информация о том, что 34% компании принадлежит корпорации "Ростех", 30% - АО "ГЛОНАСС", 36% - ООО "Сотка высоток". По сведениям "Ъ", с идеей определить единственного поставщика выступил "Ростех", обратившись к президенту РФ Владимиру Путину.

Издание отмечает, что интерес представляет структура собственников будущего оператора дорожных камер. По данным kartoteka.ru, 100% компании "Сотка высоток" принадлежит Артему Лопатину, а в числе ее учредителей - казанский производитель дорожных камер ООО "Автодория" и ООО "Миг", учрежденное ПАО "Таттелеком". "Автодория", в свою очередь, была учреждена казанским ООО "Стартобаза", совладельцем которой выступала Светлана Никифорова - жена бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова. Сам Никифоров до сих пор входит в совет директоров АО "ГЛОНАСС".

По данным издания, кабмин предложил регионам условия для заключения новых контрактов по закупке и эксплуатации камер. Предложенный тариф на аренду одного комплекса - 65-90 тысяч рублей в месяц или 150–250 рублей за предоставление информации о правонарушении. "Ъ" отмечает, что последний вариант используется в некоторых регионах. Например, в Подмосковье "МВС Групп" получает 244 рублей за каждый оплаченный штраф, в Тамбове - 243 рубля, в Курганской области - 150-345 рублей. Всего "МВС Груп" в 2018 году заработала 3,1 млрд рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков заявил, что в инициативе "проглядывается чье-то желание перенаправить финансовые потоки от штрафов". "Скорее всего, "дочка" госкорпорации будет нанимать производителей комплексов и подрядчиков за небольшие деньги, а лакомый кусочек - основную прибыль от постановлений - оставлять себе", - подчеркнул Лысаков. Он планирует вносить в Госдуму проект закона о введении запрета на использование частных камер.

Источник, знакомый с деталями разработки решения, также сообщил, что в Минтрансе, Минкомсвязи и Минэкономразвития были удивлены предложением назначить единого поставщика для установки камер. "Это явно нарушает принципы конкуренции. Непонятно, кто и по каким критериям оценивал стоимость аренды камеры или информации о нарушениях", - сказал он "Ъ".

Глонасс

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