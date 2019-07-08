ВГТРК пригласил в студию участников отмененного телемоста между Россией и Украиной

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста "Надо поговорить" в студию телеканала "Россия 1" 12 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга, ВГТРК "не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей".

"Принимая во внимание это обстоятельство, мы со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля в пятницу в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить", - сказали в пресс-службе.

В понедельник телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом. Согласно заявлению украинского канала, это решение принято из-за угроз физической расправой в адрес канала, журналистов и их семей. "Телеканал NewsOne сообщает о том, что в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - говорится в заявлении.

Двухчасовой телемост "Надо поговорить" был запланирован на 12 июля, 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.

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