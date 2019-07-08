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Украина возбудила дело о покушении на госизмену из-за планов телемоста с РФ

Украина возбудила дело о покушении на госизмену из-за планов телемоста с РФ
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Фото: Сергей Долженко/EPA/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировано производство о покушении на госизмену из-за планов украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом.

Об этом Луценко написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, все причастные - от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов, написал Луценко.

Ранее стало известно, что 12 июля телеканал NewsOne собирался провести телемост с каналом "Россия 24", вещание которого на территории Украины запрещено. Идея программы под названием "Надо поговорить" состояла в проведении диалога между простыми украинцами и россиянами. Предполагалось, что вести шоу должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Эту инициативу, однако, осудили власти Украины. Президенту страны Владимиру Зеленскому даже предложили собрать по этому поводу экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Позднее на сайте NewOne появилось заявление об отмене телемоста с Россией из-за угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Украина РФ Юрий Луценко NewsOne

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