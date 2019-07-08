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Украинский канал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправы

Украинский канал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз расправы
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Украинский телеканал NewOne отменил телемост с Россией из-за прямых угроз физической расправой в отношении журналистов и их близких, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте телеканала.

12 июля NewsOne планировал провести телемост с каналом "Россия 24", вещание которого на территории Украины запрещено. Идея программы под названием "Надо поговорить" заключалась в диалоге между простыми украинцами и россиянами. Вести шоу должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель.

"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака. В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", - сказано в заявлении канала.

Инициативу NewsOne ранее осудили власти Украины, президенту даже предложили собрать по этому поводу экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.

NewsOne Украина

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