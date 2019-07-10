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Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении
Архивное фото
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - сказал Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.

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"Спасибо вашим журналистам, которые эту тему не оставляют, потому что доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики", - сказал владелец канала, который изначально должен был проводить этот телемост, но отменил его по соображениям безопасности.

Козак выразил надежду на то, что украинцы в ходе выборов дадут оценку "партии войны", а общение между русским и украинским народами будет продолжено. Он добавил, что сотрудников NewsOne, которые готовили телемост, уже вызвали на допросы в Генпрокуратуру.

Согласно телепрограмме на сайте "России 1", премьерное шоу "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. На сайте напоминают, что ВГТРК пригласила российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала "Россия 1".

Двухчасовой телемост "Надо поговорить" в пятницу собирались проводить запрещенный на Украине телеканал "Россия 24" и украинский телеканал NewsOne. Позже украинский канал отменил телемост из-за угроз в адрес журналистов и их родных.

Украинские власти расценили подготовку телемоста как покушение на госизмену и "информационную поддержку страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса". Было возбуждено соответствующее уголовное дело.

Украина Россия

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