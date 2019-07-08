Луценко заявил о связи бенефициара телеканала NewsOne с Промсвязьбанком

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Один из бенефициаров украинского телеканала NewsOne является совладельцем российского Промсвязьбанка. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В своем фейсбуке он отметил, что Генеральная прокуратура Украины и СБУ получили информацию о бенефициарах телеканала. Согласно обнародованным Луценко данным, "конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания, руководителями которой являются соответствующие граждане республики Кипр". Луценко отметил, что один из них - одновременно и соучредитель другой кипрской компании, которая является совладельцем российского ПАО "Промсвязьбанк".

Украинский генпрокурор напомнил, что Промсвязьбанк является оборонным банком, то есть через него финансируется оборонный заказ РФ.

Таким образом, делает вывод Луценко, "через одного человека связан российский банк, который проводит финансирование, в том числе, войны против Украины, с другой стороны, он же является бенефициаром украинского телеканала NewsOne".

По мнению генпрокурора, этой информации достаточно для созыва СНБО и "введения санкций против связанного с терроризмом телеканала". "Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования", - заявил генпрокурор.

В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу. Ранее его совладельцами были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы.

Украинский телеканал NewsOne планировал 12 июля провести телемост с каналом "Россия 24" (его вещание на Украине запрещено). Целью программы "Надо поговорить" называлось налаживание диалога между обыкновенными жителями России и Украины - без обсуждения политики. На Украине эту инициативу встретили враждебно, предложив даже провести в связи с этим экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Позже украинский телеканал решил отменить телемост с россиянами из-за угроз журналистам и их родным.