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Владелец украинского NewsOne назвал ложью заявления о связи телеканала с российским банком

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Владелец NewsOne, депутат Верховной рады Украины Тарас Козак назвал "циничной ложью" заявление генпрокурора страны о связях телеканала с российским Промсвязьбанком и финансировании террористической деятельности.

Он также добавил, что эти слова свидетельствуют о "непрофессионализме и профессиональной непригодности" генпрокурора Юрия Луценко. Козак считает его провокационное заявление "дешевым пиаром и попыткой удержаться на должности, отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет".

В заявлении на сайте канала Козак подчеркнул, что он является единственным собственником NewsOne и непосредственно владеет 100% телеканала. Таким образом, вопреки утверждениям генпрокурора, кипрская компания не является его конечным бенефициаром и собственником. Депутат также опубликовал выписку из госреестра, в которой подтверждается его "единоличное участие в качестве владельца телеканала".

По словам Козака, заявления об участии NewsOne в террористической деятельности также безосновательны. Владелец телеканала считает, что такое заявление - это попытка искусственно создать причину для применения санкций и закрытия телеканала по политическим мотивам.

В понедельник Луценко заявил, что один из бенефициаров украинского NewsOne является совладельцем российского Промсвязьбанка, через который Кремль финансирует "войну против Украины". Он уточнил, что данные о бенефициарах получены СБУ и Генпрокуратурой.

Скандальный и несостоявшийся телемост

Украинский канал NewsOne и запрещенный на Украине российский телеканал "Россия 1" собирались 12 июня провести телемост для налаживания диалога между гражданами двух стран - без политики и политиков. Украинские власти резко отреагировали на эту инициативу, и в понедельник NewsOne решил отменить телемост, так как журналистам и их родным начали поступать угрозы расправы. При этом в российском медиахолдинге ВГТРК, куда входят "Россия 1" и "Россия 24", не увидели оснований для отмены телемоста.

На Украине в связи с намерением провести такой телемост было начато уголовное производство о покушении на госизмену, так как эти планы были расценены как нарушение законодательства Украины и "информационная поддержка страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса". Следователям поручили допросить собственника канала Козака и генпродюсера Василия Голованова.

NewsOne Украина Россия

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