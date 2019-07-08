Выпускникам школ не успели раздать значки ГТО, дающие преимущество при поступлении

Минобрнауки рекомендовало приемным комиссиям вузов принимать бумагу о награждении таким знаком

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Часть выпускников школ не успела получить значки ГТО, дающие преимущество при поступлении в некоторые вузы. В связи с этим Министерство науки и высшего образования рекомендовало приемным комиссиям вузов принимать у абитуриентов выписки из приказа Минспорта о награждении знаком отличия ГТО.

Чиновники признали, что некоторые выпускники, сдавшие нормативы на золотой знак с апреля по июнь, не смогли получить сами значки "в силу ряда организационных аспектов".

Абитуриентам они рекомендовали предоставлять выписку из приказа Минспорта о награждении, предварительно заверив в органе исполнительной власти региона, отвечающем за спорт.

Приемным комиссиям в министерстве советовали проверять, на какую возрастную категорию выдан значок: на текущую или более младшую. Согласно письму, значок ГТО должен соответствовать текущей категории абитуриента.

Золотой значок ГТО дает бонусные баллы при поступлении в некоторые российские вузы.