Ведущего "Рустави 2" Габунию отстранили на два месяца за мат

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Саморегулирующая комиссия телекомпании "Рустави 2" на два месяца приостановила журналистские полномочия телеведущему Георгию Габуния, который накануне в прямом эфире нецензурно высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

Временный запрет распространяется на все передачи, к которым Габуния имеет отношение.

7 июля, воскресенье вечером, Габуния в начале своей передачи "Постскриптум" оскорбительно высказался в адрес Путина, используя нецензурную лексику. Его поступок осудили президент и премьер Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, усмотрев в нем провокацию.

В понедельник высказывания Габунии осудили в Кремле. Российский МИД 8 июля назвал слова Габунии "неприемлемыми выпадами" и "беспрецедентной по своей низости выходкой", а также еще одной "провокацией грузинских радикальных сил". При этом на Смоленской площади отметили, что на этот раз грузинские власти "нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение". Члены совета Госдумы сошлись во мнении привлечь грузинского журналиста к уголовной ответственности и добиваться его экстрадиции в Россию.