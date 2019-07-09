Ключевой свидетель обвинения по делу "Нового величия" отказался от всех показаний

По словам Павла Ребровского, многое "придумал следователь", а он подписал протоколы под давлением

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Фигурант дела "Нового величия" Павел Ребровский, который был ключевым свидетелем обвинения, в Люблинском суде отказался от всех признательных показаний. Как пишет "Коммерсантъ", он заявил, что дал их под давлением, а следователь угрожал ему "террористической статьей" 205 УК и вообще "все придумал".

Ранее Ребровский заключил сделку со следствием и полностью признал вину. В его показаниях говорилось, что он и другие участники "Нового величия" планировали свергнуть конституционный строй. Суд приговорил его к 2,5 годам в колонии общего режима. 8 июля он должен был дать свидетельские показания против остальных фигурантов в Люблинском суде.

По утверждению Ребровского, предложения по аренде офиса, разработке устава организации и приообретения для нее оружия, делал участник организации Руслан Данилов. В материалах дела этот человек фигурирует чаще всего как "Руслан Д.", адвокаты обвиняемых считают его сотрудником правоохранительных органов, внедрившимся в молодежную среду и провоцировавшим остальных. Его местонахождение сейчас неизвестно, отмечает "Коммерсантъ".

Также Ребровский сказал, что в ходе следствия его допрашивал сотрудник уголовного розыска, которого он раньше видел на тренировке "Нового величия". На последней встрече участники движения решили закрыть организацию и разойтись, добавил он.

В суде Ребровский заявил, что не подтверждает ранее данные им показания о том, что фигурантка дела Анна Павликова всегда мечтала поджечь автозак, о том, что организация готовила восстание и провокации и планировала приобрести взрывчатку. Он сказал, что все это "придумал" следователь, который дал ему готовые страницы с показаниями, и Ребровский подписал их, так как на тот момент на допросе не было его адвоката. По словам осужденного, следователь обещал, что за дачу показаний и сделку со следствием он получит условный срок.

По делу "Нового величия" с марта 2018 года были задержаны десять предполагаемых участников организации. Ребровский получил реальный срок, Рустам Рустамов, который также пошел на сделку со следствием, - два года условно. Остальных подозреваемых судят. Это Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, которые с момента задержания находятся под стражей. Еще четырех обвиняемых перевели под домашний арест, это Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Все они вину не признают.