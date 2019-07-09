Поиск

Ключевой свидетель обвинения по делу "Нового величия" отказался от всех показаний

По словам Павла Ребровского, многое "придумал следователь", а он подписал протоколы под давлением

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Фигурант дела "Нового величия" Павел Ребровский, который был ключевым свидетелем обвинения, в Люблинском суде отказался от всех признательных показаний. Как пишет "Коммерсантъ", он заявил, что дал их под давлением, а следователь угрожал ему "террористической статьей" 205 УК и вообще "все придумал".

Ранее Ребровский заключил сделку со следствием и полностью признал вину. В его показаниях говорилось, что он и другие участники "Нового величия" планировали свергнуть конституционный строй. Суд приговорил его к 2,5 годам в колонии общего режима. 8 июля он должен был дать свидетельские показания против остальных фигурантов в Люблинском суде.

По утверждению Ребровского, предложения по аренде офиса, разработке устава организации и приообретения для нее оружия, делал участник организации Руслан Данилов. В материалах дела этот человек фигурирует чаще всего как "Руслан Д.", адвокаты обвиняемых считают его сотрудником правоохранительных органов, внедрившимся в молодежную среду и провоцировавшим остальных. Его местонахождение сейчас неизвестно, отмечает "Коммерсантъ".

Также Ребровский сказал, что в ходе следствия его допрашивал сотрудник уголовного розыска, которого он раньше видел на тренировке "Нового величия". На последней встрече участники движения решили закрыть организацию и разойтись, добавил он.

В суде Ребровский заявил, что не подтверждает ранее данные им показания о том, что фигурантка дела Анна Павликова всегда мечтала поджечь автозак, о том, что организация готовила восстание и провокации и планировала приобрести взрывчатку. Он сказал, что все это "придумал" следователь, который дал ему готовые страницы с показаниями, и Ребровский подписал их, так как на тот момент на допросе не было его адвоката. По словам осужденного, следователь обещал, что за дачу показаний и сделку со следствием он получит условный срок.

По делу "Нового величия" с марта 2018 года были задержаны десять предполагаемых участников организации. Ребровский получил реальный срок, Рустам Рустамов, который также пошел на сделку со следствием, - два года условно. Остальных подозреваемых судят. Это Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков, которые с момента задержания находятся под стражей. Еще четырех обвиняемых перевели под домашний арест, это Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Все они вину не признают.

Новое величие Павел Ребровский Анна Павликова. Мария Дубовик

Новости по теме

Новости

В Минсельхозе обеспокоились массовой гибелью пчел из-за пестицидов

Сенатор Ирина Гехт подала заявление о досрочной отставке

Сенатор Ирина Гехт подала заявление о досрочной отставке

До конца года пройдут испытания сверхзвукового делового самолета "Туполева"

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Две трети россиян назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции

Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июля

Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи

Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи

Володин назвал пять задач для парламентариев всего мира

Что произошло за день: понедельник, 8 июля

Теплоход с 300 иностранными туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');