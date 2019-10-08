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Суд отменил приговор участнику "Нового величия" и отправил дело на пересмотр

Суд отменил приговор участнику "Нового величия" и отправил дело на пересмотр
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник отменил приговор участнику экстремистской организации "Новое величие" Павлу Ребровскому и по ходатайству прокуратуры отправил дело на новое рассмотрение.

"Суд постановил: приговор Люблинского суда в отношении Ребровского отменить в связи с его невиновностью, дело отправить на новое рассмотрение", - огласила решение судья Наталия Симагина.

Об этом ходатайствовал прокурор в свом апелляционном представлении. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ребровский был освобожден в зале суда под подписку о невыезде.

29 апреля Люблинский суд Москвы признал его виновным в создании экстремистской организации и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. Ранее он признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Между тем, в ходе допроса по делу других фигурантов дела "Нового величия" Ребровский заявил, что дал признательные и изобличающие показания под давлением следствия.

Позднее Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на приговор Ребровскому и поручил прокуратуре проверить, исполнил ли осужденный условия сделки со следствием.

"Дело "Нового величия" получило широкий общественный резонанс после ареста 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, в августе 2018 года по ходатайству следствия девушки были переведены судом из СИЗО под домашний арест.

В настоящее время судебный процесс проходит в Люблинском суде. На скамье подсудимых восемь человек: находящиеся под стражей Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, а также помещенные под домашний арест Павликова, Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Все они вину не признают.

Их обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе (часть 1 и часть 2 статьи 282.1 УК РФ). Следствие посчитало, что активисты хотели свергнуть в стране конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Новое величие Павел Ребровский

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