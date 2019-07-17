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Сотрудник управления "К" ФСБ признал вину в разбое

Артур Власов попросил перевести его под домашний арест

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ (банковское управление спецслужбы) Артур Власов полностью признал вину в разбое. Он заявил это в Московском окружном военном суде.

Он напомнил, что написал явку с повинной, вину признал полностью и частично возместил ущерб. Власов, который находится под стражей с 5 июля, попросил перевести его под домашний арест.

Адвокат Власова пообещал, что он будет сотрудничать со следствием.

Власов также сообщил суду, что проработал в управлении "К" три с половиной года.

Об уголовном деле сотрудников ФСБ и бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", которых заподозрили в разбое, стало известно 5 июля. По последним данным, по нему проходят 15 человек. Пятеро из них были арестованы, двое находятся под домашним арестом, остальные - в розыске, рассказывал источник "Интерфакса".

Один из обвиняемых раньше работал в "банковском" управлении ФСБ и выявлял "обнальные" площадки, сообщали информированные собеседники агентства. Затем он перешел работать в другой отдел, и там начал вместе с еще одним сотрудником вымогать деньги у известных ему фирм, которые специализировались на обналичке. Затем, по данным собеседников, они привлекли к "делу" спецназовцев. Уголовное дело возбудили по заявлению руководства ФСБ. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров уточнял, что по делу проходят три сотрудника спецподразделения "Альфа" и один из "Вымпела".

По информации источников "Коммерсанта", обвиняемых задержали после похищения примерно 140 млн рублей из офиса по адресу улица Ивана Бабушкина, 16а. Деньги принадлежали китайским бизнесменам, торговавшим в комплексе "Cадовод". Предприниматели планировали обменять их на доллары и отправить в Китай, писала газета.

ФСБ Москва Артур Власов

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