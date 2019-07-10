Число погибших во время наводнения в Иркутской области увеличилось до 25

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - МЧС подтвердило гибель 25 человек во время наводнения в Иркутской области.

В Нижнеудинском районе Иркутской области, в поселке Алыгджер, нашли тело женщины. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Ранее об обнаружении тела 25-й жертвы сообщил источник.

Не удается установить местонахождение девяти человек.

Накануне сообщалось о 24 погибших и девяти пропавших без вести, а также о том, что число госпитализированных в зоне иркутского наводнения выросло до 486 человек.

По данным штаба медицины катастроф, больше всего жертв в Тулунском районе - 19 человек, среди них один ребенок. Еще пять человек погибли в Нижнеудинском районе и один - в Тайшетском.

Всего, по данным МЧС, в Иркутской области с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов, 10 883 жилых дома, в которых проживали 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Стихия затронула 7 районов. Больше всех пострадали Тулун и Нижнеудинск.