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Число погибших во время наводнения в Иркутской области увеличилось до 25

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - МЧС подтвердило гибель 25 человек во время наводнения в Иркутской области.

В Нижнеудинском районе Иркутской области, в поселке Алыгджер, нашли тело женщины. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Ранее об обнаружении тела 25-й жертвы сообщил источник.

Не удается установить местонахождение девяти человек.

Накануне сообщалось о 24 погибших и девяти пропавших без вести, а также о том, что число госпитализированных в зоне иркутского наводнения выросло до 486 человек.

По данным штаба медицины катастроф, больше всего жертв в Тулунском районе - 19 человек, среди них один ребенок. Еще пять человек погибли в Нижнеудинском районе и один - в Тайшетском.

Всего, по данным МЧС, в Иркутской области с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов, 10 883 жилых дома, в которых проживали 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Стихия затронула 7 районов. Больше всех пострадали Тулун и Нижнеудинск.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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