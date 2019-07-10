Мэра Нижнеудинского района исключили из "Единой России" за дискредитацию партии

Проверка подтвердила, что в условиях наводнения он использовал коммунальную технику в личных целях

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Иркутской области мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого отстранили от должности за использование коммунальной техники и служб для работ на личном участке, пострадавшем от наводнения, исключили из "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Единороссы решили, что "аморальный поступок" чиновника "не достоин партийца и мэра" и его исключили за дискредитацию партии.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой коммунальная техника откачивает воду с участка у коттеджа в Нижнеудинске, а коммунальщики расчищают территорию. Региональные СМИ узнали, что речь идет об участке Худоногова.

Вице-премьер Виталий Мутко, который курирует ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области, потребовал, чтобы информацию СМИ проверили, а Худоногова отстранили. Губернатор области Сергей Левченко пожаловался на чиновника в Следственный комитет и потребовал объяснений от самого мэра. Худоногова отстранили.



В "Единой России" заявили, что проверку проводила специально созданная комиссия и факт "недостойного поведения" подтвердила. Исключить чиновника из партии решил президиум регионального политсовета.

Худоногов вину отрицал и говорил, что коттедж на видео ему не принадлежит.

Худоногов руководит Нижнеудинским районом с 1994 года, он избирался мэром шесть раз.



Паводок в Иркутской области начался 25 июня, сильнее всего пострадали Нижнеудинск и Тулун. Всего подтопление затронуло 107 населенных пунктов, в которых было 10 833 дома. По последним данным, погибли 25 человек.