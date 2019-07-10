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Мэра Нижнеудинского района исключили из "Единой России" за дискредитацию партии

Проверка подтвердила, что в условиях наводнения он использовал коммунальную технику в личных целях

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Иркутской области мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого отстранили от должности за использование коммунальной техники и служб для работ на личном участке, пострадавшем от наводнения, исключили из "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

Единороссы решили, что "аморальный поступок" чиновника "не достоин партийца и мэра" и его исключили за дискредитацию партии.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой коммунальная техника откачивает воду с участка у коттеджа в Нижнеудинске, а коммунальщики расчищают территорию. Региональные СМИ узнали, что речь идет об участке Худоногова.

Вице-премьер Виталий Мутко, который курирует ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области, потребовал, чтобы информацию СМИ проверили, а Худоногова отстранили. Губернатор области Сергей Левченко пожаловался на чиновника в Следственный комитет и потребовал объяснений от самого мэра. Худоногова отстранили.

В "Единой России" заявили, что проверку проводила специально созданная комиссия и факт "недостойного поведения" подтвердила. Исключить чиновника из партии решил президиум регионального политсовета.

Худоногов вину отрицал и говорил, что коттедж на видео ему не принадлежит.

Худоногов руководит Нижнеудинским районом с 1994 года, он избирался мэром шесть раз.

Паводок в Иркутской области начался 25 июня, сильнее всего пострадали Нижнеудинск и Тулун. Всего подтопление затронуло 107 населенных пунктов, в которых было 10 833 дома. По последним данным, погибли 25 человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область Нижнеудинский район Сергей Худоногов Виталий Мутко

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