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Суд арестовал акции Михаила Абызова

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы разрешил обеспечительный арест пакетов акций в ряде компаний, бенефициаром которых, по версии следствия, является бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов.

В частности, арест наложен на пакеты акций АО "Электромагистраль", АО "Российские энергетические сети" ("РЭС"), АО "Ру-ком" Инвест", ЗАО "Межерегионтоп", а также АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" ("РЭМиС"). Всего по решению суда арестовано более 100 млн различных акций. Экс-министру запрещено ими распоряжаться.

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Арест был наложен по ходатайству следствия, чтобы обеспечить возможность возместить вред потерпевшему по делу Абызова или конфисковать имущество, если дело дойдет до суда и вина экс-министра будет доказана.

Защита Абызова настаивала, что требования незаконны, так как стоимость уже арестованного у экс-чиновника имущества превышает 20 млрд рублей при сумме претензий к нему в 4 млрд рублей.

Экс-министру Михаилу Абызову вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество. Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.

Михаил Абызов

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