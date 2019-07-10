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Сотрудников украинского канала NewsOne вызвали на допрос по делу о госизмене

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники украинского телеканала NewsOne получили повестки с вызовом на допрос в связи с уголовным делом, возбужденным из-за несостоявшегося телемоста с Россией.

В заявлении, опубликованном в среду на сайте NewsOne, сказано, что коллектив расценивает как прямое давление на журналистов и весь творческий коллектив телеканала, и отмечают, что травля независимых СМИ на Украине особенно ожесточилась накануне парламентских выборов в стране - они назначены на 21 июля.

В начале неделе на Украине завели два уголовных дела в связи с несостоявшимся телемостом между NewsOne и "Россией 24", вещание которого в стране запрещено. Бенефициаров телеканала заподозрили в финансировании терроризма, а журналистский коллектив - в госизмене.

NewsOne Украина

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