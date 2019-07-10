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СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.

В настоящее время действия Белой и Сушкевич квалифицируются по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего), также Белой инкриминируется превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Отмечается, что следственные подразделения СКР, принимая решение о предъявлении обвинения врачам, руководствовались результатами экспертиз. Комплексная судебно-медицинская экспертиза проводилась комиссией врачей с привлечением ведущего неонатолога Минздрава, а также токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других врачей.

СКР заявил, что полученные данные говорят о насильственной смерти новорожденного. Спектрографическая экспертиза обнаружила многократное превышение количества сульфата магния в организме ребенка, допустимое лишь для взрослого человека, отметило следствие.

Версия следствия

По версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребёнок массой тела 700 грамм. Следствие считает, что и.о. главного врача роддома Белая, узнав о рождении ребёнка и его тяжелом состоянии, приняла решение об убийстве новорожденного. Это было сделано с целью не допустить ухудшения медицинской статистики, что могло негативно повлиять на дальнейшее назначение Белой на должность главного врача.

Как считают следователи, для совершения убийства Белая привлекла врача Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

В настоящее время Белая и Сушкевич задержаны и находятся под домашним арестом.

В поддержку врачей выступило многие известные доктора, блогеры, Российское общество неонатологов. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.

Неонатология - раздел медицины, изучающий младенцев и новорожденных, их рост и развитие, заболевания и патологические состояния.

Элина Сушкевич Елена Белая Калининград СКР

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