СК возбудил дело из-за убийства новорожденного в роддоме под Калининградом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного в родильном доме Калининградской области и предъявлено обвинение двум врачам "Родильного дома Калининградской области № 4".

"В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие совершение в отношении новорожденного особо тяжкого преступления. На основании собранных доказательств было возбуждено и соединено с расследуемым новое уголовное дело в отношении исполняющей обязанности главного врача Елены Белой по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства малолетнего), а в отношении врача реаниматолога-анестезиолога отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (педиатрический блок) ГАУ Калининградской области "Региональный перинатальный центр" Элины Сушкевич по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, следствием было предъявлено обвинение и.о. главного врача Елене Белой в превышении должностных полномочий, выразившихся в даче незаконных указаний подчиненным работникам о принятии мер по прекращению оказания реанимационной помощи новорожденному и последующему сокрытию его смерти путем внесения заведомо ложных сведений в медицинские документы о гибели плода в утробе матери. В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"По версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился глубоко недоношенный ребёнок массой тела 700 грамм. И.о. главного врача родильного дома Белая, получив информацию от дежурных врачей о рождении ребёнка и его тяжелом состоянии, осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на её дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома приняла решение об убийстве новорожденного. Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич", - уточняется в сообщении.

В настоящее время Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также предъявлено обвинение Белой в организации умышленного убийства малолетнего.