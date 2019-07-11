Обвиняемой в смерти новорожденного в Калининграде ужесточили домашний арест

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о домашнем аресте врачу-реаниматологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич. При этом он ужесточил условия ареста. Врачу запрещено общаться с другими обвиняемыми, использовать интернет и отправлять сообщения". Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Пострадавшая сторона просила суд поместить врача в СИЗО.

Ранее стало известно, что уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передано из второго следственного управления Петербурга в Москву в специализированный отдел ГСУ СК России.

На данный момент действия Белой и Сушкевич квалифицируются по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего). Белой еще инкриминируется превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Версия следствия

Следствие полагает, что в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребенок массой тела 700 грамм. По мнению следствия, и.о. главного врача роддома Елена Белая, получив информацию о рождении ребенка и его тяжелом состоянии, приняла решение об убийстве новорожденного. Это было сделано с целью не допустить ухудшения медицинской статистики, что могло негативно повлиять на дальнейшее назначение Белой на должность главного врача.

Как считают следователи, для совершения убийства Белая привлекла врача Элину Сушкевич. Она прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, после чего ребенок умер. Далее по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что был факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

В настоящее время Белая и Сушкевич находятся под домашним арестом.

В поддержку врачей выступили многие известные доктора, блогеры, Российское общество неонатологов. Общество отмечает, что во всем мире выживаемость таких младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 граммов, на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.