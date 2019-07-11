Запущенные с Плесецка спутники Минобороны штатно вышли на орбиты

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Четыре спутника, запущенные в интересах Минобороны РФ с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1В", выведены на расчётные орбиты, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

В российском Минобороны отметили, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на орбиты блоком выведения "Волга" прошли в штатном режиме.

"Союз" с космическими аппаратами Минобороны успешно стартовал с Плесецка в среду, 10 июля, в 20:14 (мск). В расчетное время - 20:22 - головная часть ракеты-носителя в составе блока выведения "Волга" и четырех космических аппаратов Минобороны штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя.

Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в этом году. В конце мая был запущен "Союз-2" со спутником "Глонасс-М". Тогда в него при запуске попала молния, но это не помешало вывести спутник на орбиту.