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"Союз" с космическими аппаратами Минобороны стартовал с Плесецка

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1В" с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ запущена в среду с космодрома Плесецк, сообщили в военном ведомстве.

Успешный пуск был проведен 10 июля в 20:14 по московскому времени с космодрома в Архангельской области. В расчетное время - 20:22 - головная часть "Союза-2.1В" в составе блока выведения "Волга" и четырех космических аппаратов Минобороныштатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя.

Все предстартовые операции и старт ракеты "Союз-2.1В" прошли в штатном режиме, сообщили в военном ведомстве. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки контролировали пуск и полет ракеты-носителя легкого класса.

Это второй пуск ракеты "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году. Летные испытания ракеты "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За 15 лет с северного космодрома проведено 38 пусков ракет "Союз-2" этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

Ракета "Союз-2" пришла на смену "Союзу-У", эксплуатация которого проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков "Союзов-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

Плесецк Союз-2.1В

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