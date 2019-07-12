ВШЭ оказалась лидером по зарплатам выпускников с экономическими специальностями

Ее бывшие студенты получают в среднем 110 тысяч рублей в месяц

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ), работающие в сфере экономики и финансов, получают самые большие зарплаты по сравнению с бывшими студентами других вузов, это в среднем 110 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование сервиса Superjob.

В компании сравнили средние зарплаты молодых специалистов 2013–2018 годов выпуска и составили рейтинг из 45 российских вузов. ВШЭ, 78% выпускников которой остаются работать в городе обучения, стала лидером рейтинга второй раз подряд.

На втором месте оказался Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), у его выпускников средняя зарплата тоже составляет 110 тысяч рублей, однако в городе обучения остаются работать 71% из них. Годом ранее у бывших студентов МГИМО средняя зарплата была 100 тысяч рублей в месяц.

Далее в рейтинге МГУ с средней зарплатой 100 тысяч рублей, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС, 98 тысяч рублей), Финансовый университет при правительстве (90 тысяч рублей), Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития (86 тысяч рублей), Российский экономический университет имени Плеханова (85 тысяч рублей), СПбГУ (80 тысяч рублей), Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет (75 тысяч рублей), Санкт-Петербургский государственный экономический университет (73 тысяч рублей), Казанский федеральный университет и Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского (70 тысяч рублей).

Рейтинг Superjob должен помочь выпускникам школ понять, к чему стремиться, что их ждет через пять-шесть лет, когда они начнут строить карьеру", объяснил президент компании Алексей Захаров.