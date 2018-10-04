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В России предложили создать национальный рейтинг школ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Ольга Васильева озвучила планы создать рейтинг организаций общего образования по аналогии с рейтингом вузов.

"В прошлом году союз ректоров России (Российский союз ректоров - ИФ) ввел национальный рейтинг университетов, который стал очень престижным для высших школ многих стран мира. У нас было предложение, у министерства, создать такой же рейтинг - и, я думаю, мы это сделаем, - национальный рейтинг общего образования", - сказала Васильева на финальном испытании конкурса "Учитель года" в Москве в четверг.

По ее словам, основной смысл рейтинга в том, чтобы оценить, как школы в России справляются со своей задачей.

"Я думаю, что это будет правильное решение, которое будет оценивать ту самую миссию школы, которая всегда была и есть в нашей стране", - сказала министр.

Ранее участники конкурса в рамках испытания "Разговор с министром" рассуждали о том, как повысить глобальную конкурентоспособность общего образования в России. Министр подводила итоги дискуссии. Как ожидается, по итогам этого мероприятия будет определен победитель конкурса "Учителя года", которого назовут на концерте в Большом Кремлевском дворце в пятницу.

Российский союз ректоров, возглавляемый ректором МГУ им. М.В.Ломоносова, ранее стал инициатором Национального рейтинга университетов.

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Теги: Ольга Васильева

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