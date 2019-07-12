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В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти

В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал высказывание главы СПЧ Михаила Федотова о том, что жалобы чиновников на оскорбления принимают характер "эпидемии". Пескова спросили, следят ли в Кремле за правоприменительной практикой в этой области и не считают ли возможным пересмотреть подход к этой теме.

"Безусловно, следят. Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются", - сказал Песков.

При этом он напомнил высказывание президента в ходе "прямой линии", касающееся этой темы. Тогда Путин заявил, что закон направлен именно на борьбу с оскорблениями символов государства, но при этом критика самой власти должна быть свободной.

Закон о наказании за публикацию в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госсимволам и органам власти РФ, был подписан президентом 18 марта.

Дмитрий Песков

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