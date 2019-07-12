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Уральский полпред был шокирован информацией о госизмене своего помощника

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил, что для него стало неожиданным подозрение его помощника Александра Воробьева в госизмене.

"Как и все, был шокирован случившимся", - сказал Цуканов на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы РФ в Екатеринбурге в пятницу.

"Мы с вами не обладаем достаточно достоверным объемом информации.(...) Аппарат полномочного представителя окажет все необходимое содействие", - добавил он.

Цуканов назвал случившееся "крайне неприятной ситуацией" и сказал, что в ней разберутся правоохранительные органы.

Ранее суд в Москве арестовал имеющего доступ к гостайне Воробьева по статье о госизмене. Фабула уголовного дела неизвестна.

Заместитель полпреда Борис Кириллов ранее сообщил, что кадровое решение по арестованному помощнику будет принято 8 июля, но после этой даты ни о каких решениях не сообщалось. Тем не менее, информация о Воробьеве была удалена с сайта полпредства, он больше не значится в списке помощников.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.

Николай Цуканов Александр Воробьев

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