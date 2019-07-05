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Арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда имел доступ к гостайне

Арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда имел доступ к гостайне
Александр Воробьев в Лефортовском суде
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, который был сегодня арестован по подозрению в госизмене, имел доступ к секретным сведениям. Как пояснил "Интерфаксу" источник в администрации президента, должность помощника предусматривает наличие доступа к государственной тайне.

Лефортовский суд Москвы ранее отправил Воробьева под арест на два месяца. Заседание суда проходило в закрытом от слушателей и прессы режиме.

О задержании Воробьева ранее сообщила ФСБ. Уточнялось лишь, что ему вменяется госизмена, подробности его уголовного дела не приводились.

Согласно информации на сайте УрФО, 39-летний Воробьев - действительный государственный советник РФ 3-го класса. С января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.

Александр Воробьев УФО

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