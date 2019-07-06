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Полпред в УрФО пока не принял решения по арестованному за госизмену помощнику

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Кадровое решение по поводу помощника полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева, который был арестован по подозрению в госизмене, пока не принято.

Заместитель полпреда Борис Кириллов уточнил, что произошедшее не повлияло на работу всего аппарата. Решение по поводу Воробьева примут 8 июля, после того как полпред президента Николай Цуканов вернется из командировки.

Александр Воробьев был арестован в пятницу, 5 июля, Лефортовским судом Москвы. Его подозревают в госизмене. Его должность предполагает доступ к секретным сведениям.

Согласно информации на сайте УрФО, 39-летний Воробьев - действительный государственный советник РФ 3-го класса. На должность помощника полпреда президента в УрФО он был назначен в июле 2018 года.

Александр Воробьев УФО

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