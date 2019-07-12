Полпред Цуканов ушел от ответа на вопрос об увольнении своего помощника из-за госизмены

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Полномочный представитель президента РФ по Уральскому федеральному округу Николай Цуканов не стал комментировать, продолжает ли его помощник Александр Воробьев, заподозренный в госизмене, оставаться сотрудником полпредства.

"Я не могу комментировать. На сайте вы всю информацию увидели, какая была", - ответил он на вопрос журналистов, отстранен ли или уволен Воробьев.

5 июля имеющий доступ к гостайне Воробьев был арестован в Москве по статье о госизмене.

После этого заместитель полпреда в УрФО заявил, что кадровое решение по Воробьеву будет принято 8 июля, но с тех пор ни о каких решениях не сообщалось. При этом информация об арестованном была удалена с сайта полпредства, он больше не значится в списке помощников.

Воробьев стал помощником уральского полпреда президента в июле 2018 года.