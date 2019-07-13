Россияне на Новый год будут отдыхать восемь дней

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Премьер России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в следующем году.

В нем говорится, что в 2020 году выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно.

Как отмечается в документе, текст которого опубликован в субботу на сайте правительства, таким образом, в 2020 году россияне будут отдыхать восемь дней в Новый год - с 1 по 8 января.

Затем россиян ждет трёхдневный отдых с 22 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, также трёхдневный отдых с 7 по 9 марта в связи с Международным женским днем.

Пять дней отдыха придется на 1 - 5 мая в честь Праздника Весны и Труда, три - на 9 - 11 мая, в связи с празднованием Дня Победы.

Три дня россияне смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, в связи с Днём России, и 4 ноября - в День народного единства.