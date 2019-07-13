Что произошло за день: суббота, 13 июля

Обстрел здания канала "112.Украина" из гранатомета, запуск обсерватории "Спектр-РГ" в космос и победа Симоны Халеп на "Уимблдоне"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ракета-носитель "Протон-М" стартовала с Байконура с космической обсерваторией "Спектр-РГ". Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца. При помощи аппарата ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения черных дыр, скоплений галактик, остывающих нейтронных звезд.

- Неизвестный выстрелил из гранатомета по зданию канала "112.Украина" в Киеве. Никто не пострадал. Действия злоумышленника квалифицированы как теракт. Гендиректор канала "112.Украина" Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины и руководству правоохранительных органов с призывом осудить преступление.

- Андрей Малахов оказался в черном списке украинского сайта "Миротворец". Накануне вместе с телеведущей Марией Ситтель он провел передачу "Надо поговорить", которая стала альтернативой отмененному телемосту "России 1" и украинского канала NewsOne.

- Румынка Симона Халеп стала победительницей "Уимблдона". Ее соперницей в финале была Серена Уильямс. Халеп впервые в карьере выиграла "Уимблдон" и второй раз одержала победу в турнире Большого шлема.

- На Новый год россияне будут отдыхать восемь дней. Благодаря переносу двух праздничных выходных с января 2020 года, в мае россияне будут отдыхать пять дней в связи с Днем труда и еще три - в честь Дня Победы.