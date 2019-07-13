Канал "112.Украина" обратился к послам G7 за поддержкой после обстрела его здания

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор телеканала "112.Украина" Егор Бенкендорф попросил офис президента Украины, правительство и руководство Генпрокуратуры Украины, Службы безопасности и МВД немедленно осудить обстрел здания канала из гранатомета.

"Вы должны четко и решительно сказать: "На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой", - говорится в заявлении Бенкендорфа, опубликованном на сайте телеканала. Гендиректор канала отметил, что все сотрудники канала целы и невредимы.

Бенкендорф также заверил сотрудников "112.Украина" и сайтов 112.ua и 112.international, что охрана здания усилена.

В ночь на субботу, 13 июля, неизвестный выстрелил по фасаду здания телеканала из гранатомета. Действия злоумышленника квалифицированы как теракт (ч. 1 ст. 258 УК Украины). В столице введена специальная полицейская операция для задержания стрелка.