"Протон" с телескопом "Спектр-РГ" отправился в космос с Байконура

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.

Ракета стартовала примерно в 15:31 по Москве, трансляцию пуска ведет "Роскосмос".

Примерно через 10 минут после старта от "Спектра" поочередно отделятся три ступени носителя и головной обтекатель, после чего разгонный блок "ДМ-03" должен включить маршевый двигатель и направить обсерваторию в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли.

Изначально запуск был запланирован на 21 июня, однако затем неоднократно переносился.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

Как ранее заявлял академик Рашид Сюняев, с помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.