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Власти Иркутской области заверили, что проблем с зерном из-за паводка не будет

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Иркутской области не грозит дефицит зерна в связи с прошедшим наводнением, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко в воскресенье.

"В ходе наводнения было затоплено 30 тысяч гектаров посевной площади, мы потеряли 797 тонн зерна и 120 тонн сена. Хотел бы успокоить всех: 30 тысяч гектаров - это всего 5% посевной площади Иркутской области. Между тем у нас в 2019 году прогнозируется хороший урожай. Так что, как и в последние три года, мы себя зерном и кормовыми культурами обеспечим", - сказал губернатор.

Он уточнил, что от паводка пострадали 59 фермерских хозяйств Иркутской области. По предварительным данным на 14 июля, их прямой ущерб оценивается в 300 млн рублей.

По данным МЧС, в результате паводка с 25 июня в Иркутской области пострадали девять районов и городов, 107 населенных пунктов и 10,88 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тысяч человек, в том числе 8,5 тысяч детей. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В настоящее время остается подтопленным один населенный пункт - Тулун. Там в воде остаются 67 жилых домов, в которых живут 168 человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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