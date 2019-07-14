Власти Иркутской области заверили, что проблем с зерном из-за паводка не будет

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Иркутской области не грозит дефицит зерна в связи с прошедшим наводнением, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко в воскресенье.

"В ходе наводнения было затоплено 30 тысяч гектаров посевной площади, мы потеряли 797 тонн зерна и 120 тонн сена. Хотел бы успокоить всех: 30 тысяч гектаров - это всего 5% посевной площади Иркутской области. Между тем у нас в 2019 году прогнозируется хороший урожай. Так что, как и в последние три года, мы себя зерном и кормовыми культурами обеспечим", - сказал губернатор.

Он уточнил, что от паводка пострадали 59 фермерских хозяйств Иркутской области. По предварительным данным на 14 июля, их прямой ущерб оценивается в 300 млн рублей.

По данным МЧС, в результате паводка с 25 июня в Иркутской области пострадали девять районов и городов, 107 населенных пунктов и 10,88 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тысяч человек, в том числе 8,5 тысяч детей. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В настоящее время остается подтопленным один населенный пункт - Тулун. Там в воде остаются 67 жилых домов, в которых живут 168 человек.