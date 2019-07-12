Уцелевшие от наводнения дома в Иркутской области получили свет

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение 55 частных жилых домов в зоне затопления паводком в Иркутской области, сообщило Минэнерго РФ.

Кроме этого, в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнения, все квартиры на вторых этажах трех оставшихся пятиэтажных домов готовы для подачи электроэнергии. Сейчас управляющая компания просушивает квартиры.

По данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 34 тыс. 188 человек, в том числе 8060 детей. Полностью разрушено более 3,5 тыс. домов. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Сильнее всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В превентивных целях было отключено энергоснабжение в 60 населенных пунктах 5 районов с населением более 22,5 тыс. человек. Во время наводнения погибли 25 человек, еще девять числятся пропавшими без вести. 12 июля в области проходит траур по жертвам бедствия.