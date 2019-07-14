МЧС предупредило о повышении уровня воды в иркутских реках

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Синоптики фиксируют повышение уровня воды в реках Ока, Ия, Уда в Иркутской области и прогнозируют сильные дожди, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По данным иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля на Оке, Ие и Уде отмечено повышение уровня воды на 15-45 сантиметров. В ближайшие сутки ожидаются колебания уровня в пределах 10-40 сантиметров, что ниже критических отметок.

В ближайшие сутки местами в западных, центральных, южных районах ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах - очень сильные дожди, грозы, усиление северо-западного ветра, при грозах возможны порывы до 11-16 метров в секунду.

МЧС просит туристов отказаться от поездок в селеопасные районы, а также избежать, по возможности, поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Также ведомство предупреждает о возможных отключениях электроэнергии во время грозы и сильного ветра.

По данным МЧС, в результате паводка с 25 июня в Иркутской области пострадали девять районов и городов, 107 населенных пунктов и 10,88 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тысяч человек. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Подтопленным остается Тулун. Там подтоплены 67 жилых домов, в которых живут 168 человек.

Из-за паводка погибли 25 человек.